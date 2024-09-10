WADA продолжило допинговое расследование в отношении первой ракетки мира

WADA продолжило расследование допингового дела теннисиста Янника Синнера

Всемирное антидопинговое агентство продолжило расследование дела о применении запрещенных препаратов первой ракеткой мира из Италии Янника Синнера. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

«WADA все еще изучает документацию по делу Синнера, чтобы решить, подавать ли апелляцию», — заявили в организации.

8 сентября Синнер на фоне скандала выиграл последний в сезоне турнир «Большого шлема» — US Open. В финале итальянец обыграл американца Тейлора Фрица. 23-летний Синнер второй раз в карьере победил на турнире «Большого шлема». В 2024 году он также выиграл Открытый чемпионат Австралии.

Синнер провалил два допинг-теста, но избежал дисквалификации. Проба спортсмена от 10 марта показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Этот же препарат был обнаружен в другой пробе через восемь дней. Итальянец объяснил, что вещество попало в его организм из-за члена команды, который обрабатывал ему рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии.