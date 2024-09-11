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03:23, 11 сентября 2024Мир

Используемые для обучения пилотов ВСУ авиабазы вызвали недовольство жителей США

РИА Новости: НКО недовольны из-за баз США, где обучают украинских пилотов F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / File Photo / Reuters

Планы по расширению американских авиационных баз, где украинские пилоты проходят обучение пилотированию истребителей F-16, вызвали недовольство ряда природоохранных и правозащитных некоммерческих организаций (НКО), а также местных жителей. Об этом пишет РИА Новости.

В 2022 году ВВС США сообщили о намерении представить план по увеличению числа военных полетов и внесению прочих изменений в использование воздушного пространства в штате Аризона в рамках усилий по повышению учебной мощности баз. Данный план охватывал авиабазу Национальной гвардии Моррис в Тусоне и базы Люк и Дэвис-Монтен.

Отмечается, что после решения президента США Джо Байдена поддержать усилия по подготовке украинских пилотов, авиабаза Национальной гвардии Моррис столкнулась с дополнительным давлением по расширению ее учебных мощностей. Представитель Национальной гвардии Аризоны сообщил агентству, что база ограничена соотношением количества студентов и инструкторов и наличием самолетов. «Помимо украинских студентов, есть еще несколько стран, которые зарезервировали обучение на весь год», — уточнил он.

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При этом план вызвал решительное сопротивление НКО, которые детально описали, как подобное расширение может негативно отразиться на местных сообществах, в том числе на землях коренных индейских племен. Так, НКО Peaceful Gila Skies выразила опасения, что план ВВС США может увеличить число полетов, а также снизить их высоту, что будет подвергать жителей высокому уровню шумового давления. Осветительные ракеты и дипольные отражатели, сбрасываемые истребителями во время учебных полетов, станут пожароопасными, предупредили в НКО.

По данным агентства, с аналогичными предостережениями выступили другие местные организации, в которых обозначили обеспокоенность влиянием предложения ВВС США на местные сообщества.

Ранее стало известно, что американский подрядчик в сфере обороны занялся активным рекрутингом бывших военных летчиков в США для работы на авиабазе в Румынии. Отмечается, что на авиабазе готовят и пилотов ВСУ работе с истребителями F-16. При этом вакансии размещены только на американском сайте.

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      Маргарита Пименова
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