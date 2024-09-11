Попытку ВСУ захватить буровую платформу в Черном море объяснили

Военный эксперт Дандыкин назвал пиаром атаку ВСУ на платформу в Черном море

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин объяснил попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватить буровую платформу «Крым-2», расположенную в Черном море. В беседе с «Лентой.ру» Дандыкин назвал пиаром атаку украинских военных в черноморском регионе.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили 14 американских катеров Willard Sea Force с десантниками для захвата буровой платформы «Крым-2» в Черном море. В ходе боестолкновения российские военнослужащие потопили восемь суден, а также уничтожили до 80 солдат противника. В оборонном ведомстве добавили, что оставшиеся шесть катеров отступили.

«Это не первый подобный случай. (...) Они отправляют спецназ, элиту среди своих военных. Это им нужно, чтобы изобразить, что они могут хоть что-то делать, раз с Крымом и Севастополем не выходит. Они могут осуществить еще попытки высадиться где-нибудь на берегу Крыма, но это маловероятно — их сразу обнаружат», — объяснил Дандыкин.

Это идет обострение перед визитом [президента Украины Владимира] Зеленского в США и после других его публичных мероприятий. (...) Все эти действия являются пиаром Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса, военный эксперт

Украинские военные ранее совершали атаки на вышки «Крым-1» и «Крым-2», установленные в Черном море. В частности, подобный инцидент произошел летом 2022-го. В конце июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что украинцы ударили по платформам «Черноморнефтегаза».

Тогда пострадали работники производства, еще несколько из них пропали без вести. Также уточнялось, что всего на вышках «Черноморнефтегаза» в момент удара находились 109 человек. На одной из вышек также произошел пожар. В ответ парламентарий Михаил Шеремет пообещал, что Россия ответит Украине за атакованные платформы.