Названо опасное ограничение оставившей воронку в Тульской области ракеты ВСУ

Военный эксперт Леонков: украинская ракета С-200 опасна из-за неизбирательности

Ракета С-200, использованная Вооруженными силами Украины (ВСУ) для удара по Тульской области и оставившая там воронку, неизбирательна и может быть опасна, в том числе, для гражданской инфраструктуры, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт Алексей Леонков.

«С-200 входит в состав зенитно-ракетного комплекса и предназначена для сбития воздушных целей на расстоянии до 200 километров, — сказал Леонков. — Но украинцы сделали из нее оперативно-тактическую ракету, способную бить по наземным целям. Прицельные возможности при этом ограничены».

Военный эксперт объяснил, что специалистам, судя по всему, не удалось снабдить ракету системой, способной выходить на точные координаты — она может лететь только в заданном направлении. С-200 неизбирательна: может попасть в военную цель, в поле, а может и в гражданский объект.

«Ракета скоростная, иногда она прорывается через ПВО. Участки для запуска выбирают, как правило, те, где ПВО уже отработала и находится на перезарядке, либо в составе комбинированных атак. Большого вклада в изменение военной обстановки С-200 не вносит», — заключил Леонков.

Ранее сообщалось, что С-200 удалось перехватить над Тульской областью. Ракета оставила в земле воронку диаметром 50 метров. По предварительным данным, целью удара была инфраструктура газопровода Тула — Шостка — Киев.