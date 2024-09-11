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13:23, 11 сентября 2024Забота о себе

Названы веские поводы вырвать зубы мудрости

Стоматолог Назилина: зубы мудрости могут вырвать, если они неправильно растут

Фото: engin akyurt / Unsplash

Зубы мудрости могут вырвать, если они мешают пациенту или болят, рассказала стоматолог Ирина Назилина. В комментарии РИА Новости врач назвала веские поводы для их удаления

По словам доктора, зубы мудрости удаляют только по показаниям, главным из которых является кариес. Также самые дальние зубы могут удалить, если они неправильно растут — давят на соседние зубы, неровно растут (уходят в щеку, небо или десну), искривляют зубной ряд или просто мешают.

Если же зубы мудрости стоят ровно и не беспокоят, то стоматологи их не трогают, сказала Назилина. Она отметила, что зачатки зубов мудрости есть у каждого человека, но вырастают они не у всех.

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      Вера Владзиевская
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