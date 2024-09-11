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15:54, 11 сентября 2024Культура

Обманутая мошенниками Долина назвала свой жизненный стимул

Певица Лариса Долина заявила, что голос является ее жизненным стимулом

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российская певица Лариса Долина, недавно лишившаяся квартиры из-за аферистов, назвала свой жизненный стимул. Соответствующий комментарий появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мой голос — мой жизненный стимул, моя сила, главная составляющая, мой выход во вселенную и мое обращение к тем, кто готов меня слушать. Мой голос — мое достояние, нутро, моя главная мотивация выходить на сцену… Можно лишить меня всех материальных благ, но никто не лишит моего голоса! Бог дал — бог взял!» — написала исполнительница.

Ранее Лариса Долина рассказала, что следствие по делу о мошенничестве сейчас в самом разгаре.

В середине августа мошенники обманули Долину на 180 миллионов рублей и лишили квартиры. Следствие считает, что аферисты звонили артистке с Украины. Также выяснилось, что в сделке было задействовано риелторское агентство «Львов эстейт», представители которого не знали о преступных намерениях «представителей» певицы.

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      Варвара Кошечкина
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