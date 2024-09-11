Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:32, 11 сентября 2024Путешествия

Россиянка описала супермаркет в Канаде фразой «будто в гастрономе на окраине Москвы»

Фото: Patrick Doyle / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова поехала в Канаду и побывала в местном супермаркете. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что полки в магазине были заполнены продукцией, которая «смело бы прошла проверку у самой привередливой русской бабушки».

Материалы по теме:
Как получить туристическую визу в 2024 году? Страны, сроки и особенности оформления
Как получить туристическую визу в 2024 году?Страны, сроки и особенности оформления
2 июля 2024
«Вместо Черного моря тут озеро Онтарио» Как россиянин приехал в Канаду и нашел в ней сходство с российскими курортами
«Вместо Черного моря тут озеро Онтарио»Как россиянин приехал в Канаду и нашел в ней сходство с российскими курортами
7 декабря 2019

«Польские кефиры, украинские вареники, а еще такие знакомые "Докторская" и "Молочная" колбаски — как будто вся Европа решила устроить фестиваль для здешних россиян. Это меня заставило задуматься: как так? Мы же в Канаде, а по ощущениям будто в каком-то гастрономе на окраине Москвы», — такими фразами описала свой опыт путешественница.

Ершова предположила, что канадцы любят разнообразие или что россияне так прочно обосновались в этой стране, что сделали свой «уголок дома».

Кроме того, по ее словам, Канада удивляет своими контрастами: с одной стороны там невероятная природа, которую местные жители оберегают, а с другой — яркая смесь разных культур.

«Это страна, где, кажется, есть все возможное и даже больше. И где тебе каждый день подбрасывают сюрпризы — будь то неожиданный "привет" на русском или совершенно знакомый вкус в местном кафе», — пояснила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша описала живущих в Канаде соотечественников фразой «они здесь по-настоящему хозяйничают». Она удивилась, что россиян там даже больше, чем в США, поэтому отовсюду слышится русская речь.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      «Ждите некрологи». В России описали будущее западных наемников после ударов России по ВСУ

      Харрис обвинила Трампа в желании бросить Украину ради Путина

      Трамп оценил дебаты с Харрис

      В ЕС поставили под вопрос одно из соглашений с Украиной из-за санкций против России

      Россиян предупредили о коварстве протеиновых батончиков

      Харрис раскрыла отношение военных США к Трампу

      Россиянам рассказали о способе вернуть миллион при покупке квартиры

      В деле о гибели туристов в московском коллекторе появились новые подробности

      Россияне назвали достаточную для ремонта сумму

      Модель OnlyFans рассказала о необычном запросе подписчика за тысячу долларов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше