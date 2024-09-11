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18:00, 11 сентября 2024Россия

Стало известно о попытке ВСУ прорвать границу в Курской области с нового направления

WarGonzo: ВСУ пытаются прорвать границу в Глушковском районе Курской области

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорвать границу в Курской области с нового направления — в Глушковском районе региона. Об этом стало известно Telegram-каналу WarGonzo.

Как стало известно, бойцы ВСУ под прикрытием двух танков подкатили к границе трал и пытаются разминировать территорию. «Один из украинских танков уже подбит нашим дроном камикадзе. Также, с мест сообщают об уничтожении двух из пяти бронированных машин противника, которые пытались доставить украинский десант», — пишет WarGonzo, добавив, что в данный момент бой продолжается.

В материале также подчеркивается, что этими действиями ВСУ пытаются изменить ситуацию в Курской области.

Вечером 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении России в Курской области. По неофициальным данным, украинские войска выбиты из населенных пунктов Снагость, Апанасовка, Коренево, Кульбаки, Мартыновка и Нечаев. Также зачищены Гордеевка и 10-й Октябрь. В свою очередь, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил об освобождении около 10 населенных пунктов, однако их названия не привел.

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Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ пошли на штурм государственной границы. В результате украинские военные зашли на территорию России и взяли под контроль ряд населенных пунктов. По данным Минобороны России на 11 сентября, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении более 12 200 военных. С российской стороны, согласно информации регионального Минздрава на 10 сентября, пострадали 243 мирных жителя, среди которых 11 детей.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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