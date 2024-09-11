Врач раскрыла причины синдрома «мертвых ягодиц»

Врач ЛФК Казанцева: синдром «мертвых ягодиц» может развиться из-за слабых мышц

При длительном синдроме «мертвых ягодиц» могут развиться боли в пояснице, коленях, суставах, рассказала врач ЛФК Анна Казанцева. В комментарии для aif.ru доктор раскрыла причины развития заболевания.

Казанцева отметила, что в науке «синдром мертвой ягодицы» называют тендинопатией. По ее словам, причиной ее развития является малоподвижный образ жизни и недостаточная тренированность тканей и слабости мышц, которые приводят к дегенеративным изменениям в сухожилиях, усиливающимся с возрастом.

Врач ЛФК добавила, что улучшить ситуацию способна лечебная физкультура для укрепления мышц. Также она рекомендовала не спать на боку и реже сидеть, закинув ногу на ногу.

«Тендинопатия причиняет много неудобств, так как сопровождается выраженными болевыми ощущениями, которые могут ограничивать общую подвижность, нарушать привычный образ жизни. Но в целом заболевание неопасно», — подытожила эксперт.

Ранее врач ЛФК Римма Данилова оценила опасность хруста суставами. Она назвала эту привычку безвредной для здоровья.