Алаудинов отреагировал на планы США разрешить Киеву бить вглубь российской территории

Алаудинов: США давно разрешили Киеву бить вглубь территории России

США давно дали Украине добро на удары западным оружием вглубь российской территории. Об этом заявил глава подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов в Telegram.

О намерении американцев разрешить удары в российский тыл стало известно в сентябре.

Подобные заявления Алаудинов назвал проявлением гибридной войны, развернутой против России. Он также напомнил, что после начала спецоперации номенклатура поставляемого Киеву оружия неоднократно расширялась.

Ранее Алаудинов рассказал об успехах спецназа «Ахмат» в Курской области. По его словам, бойцы «очень хорошо прошли вперед» на теткинском направлении.