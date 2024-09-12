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10:17, 12 сентября 2024Россия

Алаудинов отреагировал на планы США разрешить Киеву бить вглубь российской территории

Алаудинов: США давно разрешили Киеву бить вглубь территории России

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

США давно дали Украине добро на удары западным оружием вглубь российской территории. Об этом заявил глава подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов в Telegram.

О намерении американцев разрешить удары в российский тыл стало известно в сентябре.

Подобные заявления Алаудинов назвал проявлением гибридной войны, развернутой против России. Он также напомнил, что после начала спецоперации номенклатура поставляемого Киеву оружия неоднократно расширялась.

Ранее Алаудинов рассказал об успехах спецназа «Ахмат» в Курской области. По его словам, бойцы «очень хорошо прошли вперед» на теткинском направлении.

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      Алан Босиков
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