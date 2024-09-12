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12:23, 12 сентября 2024Мир

Байдена поблагодарили за поддержку Трампа

Штаб Трампа поблагодарил Байдена за фото в кепке политика

Фото: @trumowarroom

Штаб кандидата на пост президента США Дональда Трампа поблагодарил действующего американского лидера Джо Байдена за фото в кепке политика. Соответствующее заявление опубликовано в аккаунте команды Трампа в социальной сети X (бывший Twitter).

«Спасибо за поддержку, Джо!» — написали сторонники Трампа.

Ранее Байден примерил кепку в поддержку Трампа. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс объяснил, что президент говорил о двухпартийном единстве страны после 11 сентября и призвал вернуться к этому. «В качестве жеста он дал кепку стороннику Трампа, который в поддержку того же духа предложил президенту надеть кепку в поддержку кандидата от республиканцев. Тот ненадолго надел ее», — отметил Бейтс.

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      Максим Габриелян
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