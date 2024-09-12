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10:31, 12 сентября 2024Забота о себе

24-летняя девушка устроилась на работу и потолстела на 20 килограммов за год из-за стресса

The Star: 24-летняя девушка потолстела на 20 килограммов из-за стресса на работе

Фото: Unsplash

Жительница Китая Оуян Вэньцзин потолстела на 20 килограммов за год из-за стресса после того, как устроилась на работу. О том, как она пришла в форму после увольнения, она рассказала изданию The Star.

По словам 24-летней Оуян, она проработала год в условиях постоянного стресса и переутомления, при этом место работы и должность она не назвала. Из-за большого объема задач она работала сверхурочно, питалась нерегулярно, причем основу ее рациона составляли готовые блюда из сервисов доставки. За это время вес девушки увеличился с 60 до 80 килограммов. Затем она уволилась с работы, и ее самочувствие улучшилось.

Девушка добавила, что во время учебы в школе весила 105 килограммов, затем в течение четырех лет она похудела на 45 килограммов. Однако стрессовая работа свела на нет ее усилия.

Сейчас девушка ведет блог в соцсетях, на который подписаны более 40 тысяч человек. Она рассказывает, как скорректировала диету: снизила количество жира и сахара в рационе, добавила больше овощей, белков и цельнозерновых продуктов. И за первый месяц после ухода с работы она сумела похудеть на шесть килограммов.

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      Вера Владзиевская
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