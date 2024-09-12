Глава МИД Китая назвал цель визита Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани

Ван И: Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС, чтобы обсудить стратегические вопросы

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС, чтобы обсудить стратегические вопросы. Цель визита китайской стороны на мероприятие в Казани назвал глава МИД Китая Ван И, сообщает РИА Новости.

«Председатель с удовольствием примет ваше приглашение на саммит в Казани для дальнейшего углубленного разговора по стратегическим вопросам», — сказал он во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Ван И прибыл в Санкт-Петербург по приглашению секретаря Совбеза России Сергея Шойгу для участия во встрече высоких представителей стран БРИКС.

Путин в ходе встречи с Ван И передал Си Цзиньпину теплые пожелания. Российский лидер рассказал, что у него запланирована двусторонняя встреча с китайским коллегой для обсуждения ряда вопросов.