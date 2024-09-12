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12:49, 12 сентября 2024Силовые структуры

Изъятые у россиянина 240 килограммов красной икры попали на видео

МВД изъяло у жителя Камчатки 240 кг красной икры без документов

Сотрудники МВД изъяли у жителя Камчатки 240 килограммов красной икры без соответствующей документации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве и предоставили оперативное видео.

На кадрах видны контейнеры с деликатесом.

По данным МВД, мужчина планировал сбыть нелегальный товар, который он выловил в 2023 году во время путины. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»).

Нанесенный экологии ущерб превысил 10 миллионов рублей. Икру отправили на хранение на склад МВД.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае полиция поймала 42-летнего и 48-летнего браконьеров, незаконно вылавливавших рыбу.

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      Любовь Ширижик
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