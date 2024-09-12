SpaceNews: китайская компания LandSpace успешно посадила ступень ракеты Zhuque-3

Китайская компания Landspace провела успешные летные испытания прототипа многоразовой первой ступени ракеты Zhuque-3. Об этом сообщает SpaceNews.

Испытания изделия состоялись 11 сентября в Центре запуска спутников Цзюцюань (Китай). Прототип достиг высоты 10002 метра, после чего совершил мягкую посадку в 3,2 километрах от точки старта. Точность посадки составила 1,7 метра, продолжительность полета — 200 секунд.

Летные орбитальные испытания носителя компания планирует начать в 2025 году, приступить к повторному использованию первой ступени — в 2026-м.

В январе LandSpace впервые вертикально посадила прототип ступени многоразовой ракеты Zhuque-3.

В июле 2023-го компания LandSpace первой в мире запустила ракету космического назначения Zhuque-2, двигатель которой работает на кислороде и метане.