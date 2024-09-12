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00:32, 12 сентября 2024Наука и техника

Китайская компания LandSpace успешно посадила ступень ракеты

SpaceNews: китайская компания LandSpace успешно посадила ступень ракеты Zhuque-3

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Китайская компания Landspace провела успешные летные испытания прототипа многоразовой первой ступени ракеты Zhuque-3. Об этом сообщает SpaceNews.

Испытания изделия состоялись 11 сентября в Центре запуска спутников Цзюцюань (Китай). Прототип достиг высоты 10002 метра, после чего совершил мягкую посадку в 3,2 километрах от точки старта. Точность посадки составила 1,7 метра, продолжительность полета — 200 секунд.

Летные орбитальные испытания носителя компания планирует начать в 2025 году, приступить к повторному использованию первой ступени — в 2026-м.

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В январе LandSpace впервые вертикально посадила прототип ступени многоразовой ракеты Zhuque-3.

В июле 2023-го компания LandSpace первой в мире запустила ракету космического назначения Zhuque-2, двигатель которой работает на кислороде и метане.

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      Иван Потапов
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