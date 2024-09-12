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14:05, 12 сентября 2024Мир

Кремль заверил в ответе Вашингтону на разрешение ВСУ бить вглубь России

Песков: Москва ответит США на разрешение ВСУ бить вглубь территории России

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Москва ответит Вашингтону на разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь территории России дальнобойными тактическими ракетами ATACMS. Об этом заявил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают «Известия».

«Конечно же, это приведет к соответствующей реакции России», — заверил Песков, также заявив, что США и другие западные страны уже готовились к тому, чтобы позволить Киеву использовать переданные вооружения для ударов по российской территории.

Ранее Песков заявил, что разрешение ударов по территории России со стороны США повышает вовлеченность Запада в конфликт на Украине. По его словам, подобные инициативы демонстрируют намерение Запада «продолжить ведение войны до последнего украинца».

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      Виктория Кондратьева
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