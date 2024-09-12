Кремль заверил в ответе Вашингтону на разрешение ВСУ бить вглубь России

Песков: Москва ответит США на разрешение ВСУ бить вглубь территории России

Москва ответит Вашингтону на разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь территории России дальнобойными тактическими ракетами ATACMS. Об этом заявил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают «Известия».

«Конечно же, это приведет к соответствующей реакции России», — заверил Песков, также заявив, что США и другие западные страны уже готовились к тому, чтобы позволить Киеву использовать переданные вооружения для ударов по российской территории.

Ранее Песков заявил, что разрешение ударов по территории России со стороны США повышает вовлеченность Запада в конфликт на Украине. По его словам, подобные инициативы демонстрируют намерение Запада «продолжить ведение войны до последнего украинца».