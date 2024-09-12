МИД Ирана вызвал послов четырех европейских стран

МИД Ирана вызвал послов четырех стран из-за данных о якобы отправке ракет России

Министерство иностранных дел (МИД) Ирана вызвало послов Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии из-за данных о якобы отправке России иранских ракет. Об этом сообщает иранское агентство Mizan.

«Послы Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии в Тегеране были вызваны в МИД Исламской республики», — утверждается в публикации.

По данным ведомства, это решение было принято в связи с «неконструктивными заявлениями министров иностранных дел» четырех стран о якобы вмешательстве Ирана в украинский конфликт, а также из-за введенных санкционных ограничений.

7 сентября канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для их задействования на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобная информация часто не соответствует действительности.

Из-за предположительных поставок иранских ракет США анонсировали санкции против России. Намерение ввести санкционные ограничения против Тегерана выразили Великобритания, Франция и Германия.