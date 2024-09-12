На Сахалине суд приговорил военного к 4,5 года за отказ ехать в зону СВО

Российский военнослужащий дважды отказался ехать в зону специальной военной операции (СВО), за что повторно оказался на скамье подсудимых. Если весной он отделался условным сроком, то осенью Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд приговорил его к 4,5 года исправительно колонии общего режима.

Мужчину признали виновным по части 2.1 статьи 332 УК РФ («Неисполнение приказа»). Его взяли под стражу в зале суда, однако приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

В марте 2024 года военный был приговорен к двум годам и десяти месяцам условно за неисполнение приказа в условиях вооруженного конфликта. 21 июня в помещении центра боевого управления штаба воинской части в Южно-Сахалинске подсудимый снова получил приказ командира об отправке на спецоперацию, однако, «желая избежать исполнения специальных обязанностей военной службы (...), опасаясь за свою жизнь и здоровье», отказался туда ехать.

При назначении окончательного наказания суд по правилам, предусмотренным статьей 70 УК РФ, применил совокупность приговоров, частично присоединив к данному приговору неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, назначив наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд

На Сахалине уже выносили приговоры за аналогичное преступление

В конце августа Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд приговорил военного к 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима за отказ ехать на СВО. Его обвинили в преступлении, предусмотренном частью 2.1 статьи 332 УК РФ и взяли под стражу в зале судебного заседания.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Тогда суд установил, что мужчина, находясь в служебное время на территории воинской части в Сахалинской области, попытался избежать исполнения специальных обязанностей. В присутствии других военных он отказался выполнить приказ командира части, требующий от него отбытия в зону СВО для участия в боевых действиях.

Подобные случаи были зафиксированы и в других регионах России

В январе стало известно, что шестерых военных осудили на Камчатке за отказ ехать в зону военных действий на Украине во время мобилизации. Приговоры им были вынесены 27 декабря 2023 года, 9, 11 и 12 января 2024 года. Минимальное наказание составило два года и один месяц лишения свободы в колонии-поселении, максимальное — два года и четыре месяца в колонии-поселении.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Кроме того, были осуждены четверо контрактников за уклонение от исполнения обязанностей. Троих из них приговорили к условным срокам за неявку в воинскую часть, еще одного — к реальному сроку. Он проведет пять лет и шесть месяцев в колонии общего режима.

Летом 2023 года Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы военнослужащего, покинувшего воинскую часть с оружием после отказа выполнить приказ об отправке на СВО. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.