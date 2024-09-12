Сотрудника управления собственной безопасности МВД России уличили в афере

Суд арестовал замглавы отдела УСБ ГУ МВД по Петербургу Хрупина за мошенничество

Басманный суд Москвы арестовал замглавы Третьего отдела управления собственной безопасности Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу Дениса Хрупина, уличенного в афере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Мера пресечения в виде заключения под стражу полицейскому избрана до 9 ноября по ходатайству следственных органов.

В отношении Хрупина возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Фабула обвинения не раскрывается. Он был задержан 9 сентября.

Сотрудники ФСБ провели обыск в кабинете управления собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках дела о мошенничестве, связанном с земельной сделкой в Ленинградской области. По нему проходят трое человек.