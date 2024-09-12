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13:04, 12 сентября 2024Россия

Стало известно о попытках ВСУ сорвать контрнаступление России под Курском

Mash: ВСУ пытаются сорвать контрнаступление России под Курском, атакуя с флангов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются сорвать контрнаступление России в Курской области, проводя атаки с флангов. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, в ночь на 12 сентября наиболее активные активные действия украинских войск зафиксированы в Глушковском районе, а прямо сейчас — в районе приграничного села Веселое и деревни Елизоветовка.

По информации канала, количество потери ВСУ в Курской области выросли до 1 300 человек ежедневно, а число пленных — в разы. Кроме того, часть бригад самовольно отступила в Сумскую область.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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