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21:24, 12 сентября 2024Спорт

Стало известно о связи давшего заключение в пользу оправдания Валиевой эксперта с Россией

Давший заключение в пользу Валиевой Сожи консультировал Россию на Играх-2014

Фото: Dmitry Kalinovsky / Shutterstock / Fotodom

Эксперт WADA Марсиаль Сожи, давший заключение в пользу оправдания российской фигуристки Камилы Валиевой, имел связи с Россией. Об этом сообщает Inside the Games.

По информации источника, допинг-лаборатория в Хельсинки, которую возглавлял Сожи, уничтожила 67 допинг-проб российских спортсменов перед Олимпийскими играми 2012 года в Лондоне. Кроме того, Сожи присутствовал на Олимпиаде-2014 в Сочи в качестве аккредитованного консультанта Министерства спорта России.

Ранее Associated Press сообщил, что в ходе расследования был проведен эксперимент, который мог бы доказать невиновность Валиевой. Сожи выдал заключение, что загрязнение пробы спортсменки действительно могло произойти через десерт. При этом в мотивировочной части вердикта выводов Сожи нет.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Валиева настаивала на том, что употребление препарата произошло через посуду, которой пользовались она и ее дед.

Спортсменка была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр-2022 (вместе со всей сборной России).

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      Анастасия Борисова
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