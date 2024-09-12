Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:15, 12 сентября 2024Бывший СССР

Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в ЛНР

МЧС: украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Кременной в ЛНР

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Пожарную часть в Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) атаковал украинский беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Личный состав не пострадал, повреждены служебные и личные автомобили.

Вечером в среду, 11 сентября, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над территорией России четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это должно быть ответом всего НАТО». Польша отказалась брать ответственность за разрешение Киеву бить вглубь России

      Украинец открыл стрельбу по прохожим в европейской столице

      В Киеве объявили воздушную тревогу в день визита Блинкена

      В КПРФ отреагировали на обвинения Памфиловой в «безобразном поведении» депутатов

      Губернатор Ямала прокомментировал поджог вертолета школьниками в Ноябрьске

      Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в ЛНР

      Опасность атаки БПЛА объявили в российском регионе

      Запад обвинили в финансировании экстремистских организаций по всему миру

      Стали известны подробности контрактов испанских футболистов и их партнерш о сексе

      Житель ДНР напал с ножом на прохожих

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше