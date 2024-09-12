Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в ЛНР

Пожарную часть в Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) атаковал украинский беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
Личный состав не пострадал, повреждены служебные и личные автомобили.
Вечером в среду, 11 сентября, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над территорией России четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).