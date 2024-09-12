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17:06, 12 сентября 2024Наука и техника

Установлен новый рекорд по числу людей в космосе

Эксперт Железняков: установлен новый мировой рекорд по числу людей в космосе

Фото: Joel Kowsky / Nasa / Globallookpress.com

После запуска корабля «Союз МС-26» с тремя членами экипажа на борту был установлен новый мировой рекорд по числу одновременно находящихся в космосе людей. Об этом РИА Новости рассказал историк космонавтики Александр Железняков.

По его словам, в настоящее время на околоземной орбите находится 19 человек. «Это новый рекорд», — сказал эксперт.

11 сентября к Международной космической станции (МКС) стартовал корабль «Союз МС-26» с россиянами Иваном Вагнером и Алексеем Овчининым и американцем Дональдом Петтитом.

10 сентября компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого находится экипаж туристической миссии Polaris Dawn — миллиардер Джаред Айзекман, пилот Скотт Потит, подполковник Военно-воздушных сил США в отставке и инженеры Сара Джиллис и Анна Менон.

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      Иван Потапов
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