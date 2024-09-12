В Кремле назвали потенциальные цели ВСУ для ударов американскими ракетами

Песков: Украина будет пытаться бить по социальным объектам на территории России

После разрешения Киеву наносить удары американскими дальнобойными тактическими ракетами ATACMS по территории России, Украина скорее всего будет пытаться бить по российским социальным объектам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщают «Известия».

«Украина продолжит вот эти вот свои террористические атаки, и с большой долей уверенности можно предположить, что они будут пытаться бить по социальным объектам», — предположил Песков.

Ранее Песков заявил, что разрешение ударов по территории России со стороны США повышает вовлеченность Запада в конфликт на Украине и однозначно приведет к соответствующей реакции со стороны Москвы. По его словам, подобные инициативы демонстрируют намерение Запада «продолжить ведение войны до последнего украинца».