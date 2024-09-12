Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:08, 12 сентября 2024Мир

В Кремле назвали потенциальные цели ВСУ для ударов американскими ракетами

Песков: Украина будет пытаться бить по социальным объектам на территории России

Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Reuters

После разрешения Киеву наносить удары американскими дальнобойными тактическими ракетами ATACMS по территории России, Украина скорее всего будет пытаться бить по российским социальным объектам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщают «Известия».

«Украина продолжит вот эти вот свои террористические атаки, и с большой долей уверенности можно предположить, что они будут пытаться бить по социальным объектам», — предположил Песков.

Ранее Песков заявил, что разрешение ударов по территории России со стороны США повышает вовлеченность Запада в конфликт на Украине и однозначно приведет к соответствующей реакции со стороны Москвы. По его словам, подобные инициативы демонстрируют намерение Запада «продолжить ведение войны до последнего украинца».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы же не дураки». Зеленский раскритиковал план Китая и Бразилии по Украине

      В Белоруссии оценили возможность блокировки YouTube

      Испания наказала Венгрию за политику по Украине

      Экс-мэр российского курортного города сразу после отставки уехал на СВО

      Прекратил работу один из крупнейших заводов Samsung

      Оставшиеся на помощь Украине ресурсы ЕС оценили

      Изъятые у россиянина 240 килограммов красной икры попали на видео

      В Одессе раздался взрыв

      Клаву Коку, Бьянку и JONY попросили признать иноагентами

      Стало известно об освобождении еще двух населенных пунктов в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше