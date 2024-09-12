Песков: Украина продолжит террористические атаки в отношении России

Украина продолжит террористические атаки в отношении России. Уверенность в этом выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает издание «Известия» в Telegram.

«Очевидно, что, конечно, Украина продолжит вот эти вот свои террористические атаки. С большой долей уверенности можно предположить, что они будут пытаться бить по социальным объектам, как они делают это до сих пор», — объяснил Песков.

Официальный представитель Кремля также отметил, что одобрение ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России повышает вовлеченность Запада в конфликт на Украине. По словам Пескова, это подтверждает намерения западных политиков продолжать «войну до последнего украинца».

11 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может разрешить Киеву использовать ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) для ударов по территории России. Он добавил, что не исключает снятие соответствующего запрета президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

