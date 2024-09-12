Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:16, 12 сентября 2024Бывший СССР

В Москве назвали очевидным продолжение террористических атак Украины в отношении России

Песков: Украина продолжит террористические атаки в отношении России

Фото: Stringer / Reuters

Украина продолжит террористические атаки в отношении России. Уверенность в этом выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает издание «Известия» в Telegram.

«Очевидно, что, конечно, Украина продолжит вот эти вот свои террористические атаки. С большой долей уверенности можно предположить, что они будут пытаться бить по социальным объектам, как они делают это до сих пор», — объяснил Песков.

Официальный представитель Кремля также отметил, что одобрение ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России повышает вовлеченность Запада в конфликт на Украине. По словам Пескова, это подтверждает намерения западных политиков продолжать «войну до последнего украинца».

11 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может разрешить Киеву использовать ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) для ударов по территории России. Он добавил, что не исключает снятие соответствующего запрета президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы же не дураки». Зеленский раскритиковал план Китая и Бразилии по Украине

      В Белоруссии оценили возможность блокировки YouTube

      Испания наказала Венгрию за политику по Украине

      Экс-мэр российского курортного города сразу после отставки уехал на СВО

      Прекратил работу один из крупнейших заводов Samsung

      Оставшиеся на помощь Украине ресурсы ЕС оценили

      Изъятые у россиянина 240 килограммов красной икры попали на видео

      В Одессе раздался взрыв

      Клаву Коку, Бьянку и JONY попросили признать иноагентами

      Стало известно об освобождении еще двух населенных пунктов в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше