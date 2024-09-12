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10:13, 12 сентября 2024Моя страна

В российском городе заметили неожиданного гостя

Кадр: страница «Хорошие новости Челябинской области» во «ВКонтакте»

Жители Челябинска заметили неожиданного гостя в Парковом районе. Соответствующий материал публикует местный портал «Хорошие новости».

Многодетная семья во время прогулки в лесу увидела зайца. По словам россиян, они не в первый раз замечают животное. Отмечается, что заяц и раньше попадал в поле зрения жителей российского города, но слишком быстро убегал, а сейчас его наконец удалось заснять на видео.

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«Мы когда первый раз увидели издалека, сначала подумали, что это собака. Потом смотрим: заяц, самый настоящий! С огромными ушами!» — поделился с журналистами эмоциями 10-летний Иван.

Ранее сотрудники Бузулукского бора, расположенном в Оренбургской области, запечатлели хозяйственные хлопоты семьи барсуков. По предположениям ученых, самец и самка были заняты обустройством собственного жилища, поскольку в августе данные животные начинают вести самостоятельную жизнь.

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      Карина Черных
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