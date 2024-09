В США назвали сроки роспуска НАТО

Экс-разведчик США Риттер предрек полный распад НАТО через 10 лет

Бывший американский разведчик Скотт Риттер прокомментировал, к чему приведет ставка Турции на Евразию. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

Риттер предположил, что сближение Турции и Евразии приведет к распаду НАТО. По его мнению, Североатлантический альянс полностью распадется через десять лет. Экс-разведчик добавил, что не принимающий Турцию Евросоюз будет действовать еще меньшее количество времени.

«Турция, по сути, заявила: мы не хотим быть частью ни одного из этих тонущих кораблей, мы уходим с тонущего Титаника и садимся на новый большой круизный лайнер, потому что это будет грандиозная вечеринка», — предрек он.

2 сентября Турция подала заявку на вступление в межгосударственное объединение БРИКС. Анкара объяснила, что таким образом стремится развивать связи со всеми сторонами многополярного мира.