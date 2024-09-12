В Турции заявили о бессилии Трампа и Харрис в вопросе Украины

Озер: Трамп и Харрис не могут управлять украинским вопросом

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис не могут управлять конфликтом на Украине. О бессилии политиков в украинском вопросе заявил турецкий аналитик Энгин Озер в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что кандидаты придерживаются разных позиций относительно Украины. Так, Трамп намерен «по неясной формуле» остановить конфликт, а Харрис намерена продолжить поддерживать Киев.

«Исход американских выборов, конечно, важен для хода войны, но это не единственный параметр. На первый план выходят такие причины, как усталость стран Евросоюза от войны и активная деятельность мировых держав, таких как Китай и Индия, по прекращению войны», — сказал Озер.

Он добавил, что Трамп и Харрис не способны управлять украинским конфликтом «своими обещаниями или заявлениями».

Похожее мнение выразила главный редактор журнала Responsible Statecraft (RS) Келли Влахос. По ее словам, бывший глава государства и действующий вице-президент не обозначили четких внешнеполитических программ. Также они неумело использовали исторические факты и цифры, превратив дискуссию о конфликтах в бессмысленную.