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07:28, 12 сентября 2024Интернет и СМИ

В Турции заявили о бессилии Трампа и Харрис в вопросе Украины

Озер: Трамп и Харрис не могут управлять украинским вопросом

Фото: Brian Snyder / Reuters

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис не могут управлять конфликтом на Украине. О бессилии политиков в украинском вопросе заявил турецкий аналитик Энгин Озер в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что кандидаты придерживаются разных позиций относительно Украины. Так, Трамп намерен «по неясной формуле» остановить конфликт, а Харрис намерена продолжить поддерживать Киев.

«Исход американских выборов, конечно, важен для хода войны, но это не единственный параметр. На первый план выходят такие причины, как усталость стран Евросоюза от войны и активная деятельность мировых держав, таких как Китай и Индия, по прекращению войны», — сказал Озер.

Он добавил, что Трамп и Харрис не способны управлять украинским конфликтом «своими обещаниями или заявлениями».

Похожее мнение выразила главный редактор журнала Responsible Statecraft (RS) Келли Влахос. По ее словам, бывший глава государства и действующий вице-президент не обозначили четких внешнеполитических программ. Также они неумело использовали исторические факты и цифры, превратив дискуссию о конфликтах в бессмысленную.

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      Евгений Силаев
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