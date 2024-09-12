Валиева отреагировала на сокрытие данных о ее невиновности

Валиева сделала репост новости о пропаже из ее дела заключения эксперта WADA

Российская фигуристка Камила Валиева в своем Telegram-канале отреагировала на пропажу из дела заключения эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) в пользу ее оправдания.

Спортсменка сделала репост новости. Под ней появилось более сотни комментариев.

Ранее Associated Press сообщило, что в ходе расследования был проведен эксперимент, который мог бы доказать невиновность Валиевой. Рекомендованный для эксперимента эксперт WADA Марсиаль Сожи выдал заключение, что загрязнение пробы спортсменки действительно могло произойти через десерт. При этом в мотивировочной части вердикта выводов Сожи нет.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Валиева настаивала на том, что употребление препарата произошло через посуду, которой пользовались она и ее дед (в том числе через жидкость, выпитую из одного стакана).

Спортсменка была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр-2022 (вместе со всей сборной России).