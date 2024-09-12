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08:20, 12 сентября 2024Россия

Жительница рассказала о едком желтом дыме после атак ВСУ на Курскую область

Жительница Курской области рассказала о едком желтом дыме после атак ВСУ

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Пенсионерка из Курской области рассказала, что после массированных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) жители задыхались от едкого желтого дыма. Слова россиянки, которую эвакуировали из приграничья, передает РИА Новости.

«Упала бомба соседям в сарай. Начало гореть. Дым был густой-густой, желтый», — рассказала женщина.

По ее словам, было опасно и невозможно дышать из-за дыма, из-за чего жители выбегали на улицы. Сосед пенсионерки вместе с семьей был также вынужден покинуть свой дом.

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Ранее стало известно, что ВСУ открыли огонь по людям, которые пытались сбежать от украинских военных в Курской области по полям. На кадрах, снятых с разведывательных дронов бойцов 44-го армейского корпуса, видна стрельба украинской боевой машины пехоты (БМП) по разбегающимся курянам.

Бои в Курской области продолжаются больше месяца, в регионе введены режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции. 11 сентября Россия начала контрнаступление в приграничье и вернула под свой контроль как минимум 10 населенных пунктов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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