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19:08, 13 сентября 2024Экономика

Мировым ценам на пшеницу спрогнозировали рост

Аналитик Захарова: мировые цены на пшеницу вырастут в 2025 году

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Стоимость пшеницы на мировом рынке вырастет в 2025 году из-за снижения ее предложения, спрогнозировала старший аналитик Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Екатерина Захарова. Ее комментарий приводит «Интерфакс».

Меньше пшеницы выставят на продажу в следующем году не только из-за снижения урожая в России, но и по причине падающего производства в Европе, которая тоже является крупным экспортером, объяснила специалист. По ее словам, сейчас цены держатся на уровне около 215 долларов за тонну, хотя по итогам 2023-го составляли 258 долларов, а годом ранее были еще почти на 100 долларов выше.

В марте цены на пшеницу находились на минимуме, потом майские заморозки подняли их, а после введенного Турцией запрета на импорт пшеницы цены опять просели, перечислила эксперт.

По итогам 2023-2024 сельскохозяйственного сезона российские агроэкспортеры отправили иностранным покупателям в общей сложности рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы, что составило более четверти всего мирового экспорта. Комментируя урожай в текущем году, глава Минсельхоза Оксана Лут ранее допустила, что он может оказаться меньше прогнозировавшихся 86 миллионов тонн. На текущей неделе аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизили свою оценку сбора пшеницы в РФ с 83,8 до 82,2 миллиона тонн.

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