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10:30, 13 сентября 2024Силовые структуры

На счетах бывшего замминистра обороны России арестовали 30 миллионов рублей

СК арестовал счета экс-замглавы Минобороны Попова с 30 млн рублей

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

На банковских счетах бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова обнаружено более 30 миллионов рублей, на них наложен арест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Обеспечительные меры приняты в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, по которому проходят Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров и директор военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслав Ахмедов.

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      Любовь Ширижик
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