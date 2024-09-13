На счетах бывшего замминистра обороны России арестовали 30 миллионов рублей

СК арестовал счета экс-замглавы Минобороны Попова с 30 млн рублей

На банковских счетах бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова обнаружено более 30 миллионов рублей, на них наложен арест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Обеспечительные меры приняты в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, по которому проходят Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров и директор военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслав Ахмедов.