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10:54, 13 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыта стоимость арестованного имущества фигурантов дела по парку «Патриот»

СК: арестовано имущество на 60 млн руб. генерала Шестерова и главы «Патриота»
Начало событий в новости На счетах бывшего замминистра обороны России арестовали 30 миллионов рублей

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Стоимость арестованного имущества фигурантов уголовного дела о хищении средств, выделенных на развитие военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот», составляет 60 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Под обеспечительными мерами находятся активы заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова и директора парка Вячеслава Ахмедова.

Шестеров и его супруга владеют тремя земельными участками, двумя квартирами, четырьмя автомобилями и мотоциклом. Арестованы его банковские счета и Ахмедова, а также счета аффилированных с ними компаний. Обеспечительные меры наложены с целью погашения ущерба, причиненного фигурантами дела Министерству обороны России.

Еще 30 миллионов рублей арестованы на счетах бывшего замминистра обороны Павла Попова, который тоже проходит по этому делу.

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      Любовь Ширижик
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