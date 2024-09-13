Набиуллина рассказала об эффективности ключевой ставки ЦБ

Набиуллина объяснила низким госдолгом сохранение эффективности ключевой ставки

Банк России далек от ситуации, когда ключевая ставка теряет свою эффективность, заявила на пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит ТАСС.

Как объяснила председатель ЦБ, показатель сохраняет эффективность на фоне низкого уровня госдолга. Допуская обратное положение дел, которое она охарактеризовала как «ситуацию, по сути дела, фискального доминирования», Набиуллина обратила внимание на важность удержания госдолга в управляемых размерах.

Выступая весной на заседании Госдумы, глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что государственный долг России находится на безопасном уровне и составляет 17 процентов от ВВП, что намного ниже аналогичного показателя в странах Запада.

После июльского повышения ключевой ставки эксперты начали высказываться о том, что ее поднятие перестало влиять на потребительский спрос, разгоняющий рост цен. Как отметила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, «ставка 16 процентов оказалась не такой высокой, как думал ЦБ, и инфляция ее съела».

13 сентября Банк России поднял ключевую ставку с 18 до 19 процентов годовых. По словам Набиуллиной, на заседании совета директоров рассматривали возможность сохранения ставки на прежнем уровне, а также ее повышения до 19 или 20 процентов.