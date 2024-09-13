Россиянам раскрыли снижающий риск рака продукт

Врач Продеус заявил, что катран снижает риск рака простаты и молочной железы

Иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыл россиянам продукт, который снижает риск рака. Врач заявил, что таким свойством обладает растение катран, известное как татарский хрен. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Продеус рассказал, что горечь и острота катрана являются следствием содержания в продукте глюкозинолатов. «Если взять клетки опухоли и положить туда глюкозинолаты, то опухоль перестает расти», — отметил иммунолог.

По словам специалиста, ученые доказали, что катран эффективно борется c опухолями толстого кишечника, простаты, молочной железы и легких.

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