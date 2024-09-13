Симоньян прокомментировала новые санкции США против RT

Симоньян в ответ на санкции США против RT заявила, что не зря прожила жизнь

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян отреагировала на новые санкции США против RT. Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

Она прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что одна из причин недостаточной поддержки Украины на международной арене «заключается в широком охвате и сфере влияния RT». «Я не зря прожила жизнь. Серьезно», — написала она.

Ранее американская газета The Washington Post назвала Маргариту Симоньян «королевой российских информационных войн».

4 сентября власти США ввели санкции против российских СМИ. Тогда под ограничения попали медиагруппа «Россия сегодня» и принадлежащие ей СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Также санкции были введены против Маргариты Симоньян. В свою очередь, главред отметила, что США ввели санкции из-за успеха RT и предстоящих выборов президента.

13 сентября США ввели полные блокирующие санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева.