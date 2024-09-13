Компания SpaceX успешно испытала скафандры для выхода в открытый космос

Компания SpaceX успешно испытала скафандры, предназначенные для выхода в открытый космос. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В скафандрах SpaceX находились четыре члена экипажа миссии Polaris Dawn — миллиардер Джаред Айзекман, пилот Скотт Потит, подполковник Военно-воздушных сил США в отставке, и инженеры Сара Джиллис и Анна Менон. Находясь на околоземной орбите высотой 700 километров, они загерметизировали корабль Crew Dragon. Через 40 минут после этого Айзекман на 8 минут выглянул из люка, держась за поручни корабля. Находясь в открытом космосе, он проверил подвижность нового скафандра. Затем Айзекман вернулся в кабину Crew Dragon, после чего на 8 минут из люка корабля выглянула Джиллис.

12 сентября в 13:12 по московскому времени туристы миссии Polaris Dawn открыли люк корабля Crew Dragon и успешно начали выход в открытый космос. Члены коммерческого экипажа стали первыми в мире туристами, совершившими выход в открытый космос.

11 сентября находящийся на низкой околоземной орбите корабль Crew Dragon миссии Polaris Dawn достиг рекордной высоты 1400,7 километра. Так высоко люди не оказывались с 1972 года, когда США совершили последний пилотируемый полет к Луне.

10 сентября SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого находится экипаж туристической миссии Polaris Dawn.