В Белоруссии отреагировали на отказ Эстонии играть на турнире по пляжному футболу

Сборная Белоруссии по пляжному футболу: отказ Эстонии играть — частный случай

Заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич отреагировал на отказ сборной Эстонии от участия в матче против команды Белоруссии по пляжному футболу. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Это частный случай, а не какая-то тенденция. Надеемся, что такое не повторится», — заявил Василевич. Он добавил, что в Белоруссии с уважением и доброжелательностью относятся ко всем соперникам.

Сборная Эстонии по пляжному футболу отказалась играть против команды Белоруссии в плей-офф Суперфинала Евролиги в итальянской Альгере. В результате эстонцам присудили техническое поражение.

Ранее женская сборная Литвы по футболу отказалась играть с Белоруссией в отборочном турнире чемпионата Европы-2025. Президент Литовской футбольной федерации Эдгарас Станкявичус заявил, что команда готова понести любые санкции.