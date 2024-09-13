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21:25, 13 сентября 2024Спорт

В Белоруссии отреагировали на отказ Эстонии играть на турнире по пляжному футболу

Сборная Белоруссии по пляжному футболу: отказ Эстонии играть — частный случай

Фото: Alex Braga / Unsplash

Заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич отреагировал на отказ сборной Эстонии от участия в матче против команды Белоруссии по пляжному футболу. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Это частный случай, а не какая-то тенденция. Надеемся, что такое не повторится», — заявил Василевич. Он добавил, что в Белоруссии с уважением и доброжелательностью относятся ко всем соперникам.

Сборная Эстонии по пляжному футболу отказалась играть против команды Белоруссии в плей-офф Суперфинала Евролиги в итальянской Альгере. В результате эстонцам присудили техническое поражение.

Ранее женская сборная Литвы по футболу отказалась играть с Белоруссией в отборочном турнире чемпионата Европы-2025. Президент Литовской футбольной федерации Эдгарас Станкявичус заявил, что команда готова понести любые санкции.

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      Анастасия Борисова
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