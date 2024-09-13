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17:57, 13 сентября 2024Моя страна

В российском зоопарке осел нашел неожиданное применение песку и попал на видео

В зоопарке Иванова осел нашел неожиданное применение песку и попал на видео

В Ивановском зоопарке осел нашел неожиданное применение песку и попал на видео. Соответствующий пост появился на странице российской организации во «ВКонтакте».

На размещенных кадрах запечатлен осел, который лежит на песке и с наслаждением перекатывается со спины на бок. По словам специалистов зоопарка, животные используют песок как природный эксфолиант, который помогает им избавиться от паразитов и лишних загрязнений.

«Это поведение естественно для многих животных, и ослы не исключение. Когда осел валяется в песке или рыхлом грунте, он не только очищает свою шерсть, но и может охлаждаться в жаркую погоду», — отметили авторы публикации.

Ранее сообщалось, что в Приморье олень необычным способом предупредил сородичей о приближении дальневосточного леопарда. Тогда фотоловушка запечатлела прогуливающегося по заповеднику хищника. В какой-то момент на фоне прозвучал громкий свист.

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      Мария Винар
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