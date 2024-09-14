Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:45, 14 сентября 2024Мир

Команду Харрис уличили во введении публики в заблуждение о словах Трампа

CNN: команда Харрис в Х вводила публику в заблуждение о высказываниях Трампа
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Избирательная кампания кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в соцсети X неоднократно вводила публику в заблуждение некорректными вырезками и субтитрами высказываний ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщил CNN.

Телеканал уличил команду Харрис в использовании аккаунта @KamalaHQ «как своего рода непочтительную собаку для нападок, публикуя шутливые посты, чтобы привлечь внимание к спорным, неверным или сомнительным комментариям Трампа и его союзников». В тоже время аккаунт, который кампания Харрис называет своей «официальной страницей быстрого реагирования», сам неоднократно делал неточные комментарии, передает вещатель.

В качестве примеров приведены восемь случаев, когда аккаунт кампании Харрис вводил читателей в заблуждение. Например, кампания не раз утверждала, что Трамп якобы во время предвыборных выступлений забывал, в каком штате находится, приводя отрывки из его выступлений в доказательство. Но CNN отмечает, что если посмотреть его выступления полностью, то он просто говорил о проблемах в одних штатах, при этом выступая в других.

В соцсети X в августе даже появился аккаунт @KamalaHQLies, отслеживающий некорректные посты избирательной кампании Харрис. Неизвестно, кто его ведет, однако на него подписались уже более 268 тысяч пользователей. У официального аккаунта кампании Харрис @KamalaHQ в соцсети X 1.3 миллиона подписчиков.

Ранее Камала Харрис заявила, что необходимо провести еще одни дебаты кандидатов на президентский пост. Перед этим Трамп отказался от очередного раунда дебатов с Харрис, подчеркнув, что, согласно опросам, он одержал победу в первой встрече. Кандидат от Республиканской партии посоветовал «сосредоточиться на том, что ей следовало делать в течение последнего почти четырехлетнего периода», и заявил, что третьего раунда дебатов не будет.

Дебаты Трампа и Харрис прошли 10 сентября. Бывший американский лидер оценил прошедшие теледебаты как «лучшие за всю его политическую карьеру».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Москву прибыли освобожденные из плена российские военные

      В Москве возбудили дело после отравления десятков ветеранов

      В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

      Команду Харрис уличили во введении публики в заблуждение о словах Трампа

      В США сообщили о неспособности Германии повысить расходы на оборону

      Средняя стоимость похода в ресторан в крупных городах России выросла

      Зеленский обратился к Западу по поводу военной помощи

      Зеленского обвинили в стремлении втянуть НАТО в конфликт с Россией

      В фан-клубе «Гарри Поттера» ответили Милонову на сравнение с фриками

      Число отравившихся туристов в китайском ресторане увеличилось

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше