Команду Харрис уличили во введении публики в заблуждение о словах Трампа

CNN: команда Харрис в Х вводила публику в заблуждение о высказываниях Трампа

Избирательная кампания кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в соцсети X неоднократно вводила публику в заблуждение некорректными вырезками и субтитрами высказываний ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщил CNN.

Телеканал уличил команду Харрис в использовании аккаунта @KamalaHQ «как своего рода непочтительную собаку для нападок, публикуя шутливые посты, чтобы привлечь внимание к спорным, неверным или сомнительным комментариям Трампа и его союзников». В тоже время аккаунт, который кампания Харрис называет своей «официальной страницей быстрого реагирования», сам неоднократно делал неточные комментарии, передает вещатель.

В качестве примеров приведены восемь случаев, когда аккаунт кампании Харрис вводил читателей в заблуждение. Например, кампания не раз утверждала, что Трамп якобы во время предвыборных выступлений забывал, в каком штате находится, приводя отрывки из его выступлений в доказательство. Но CNN отмечает, что если посмотреть его выступления полностью, то он просто говорил о проблемах в одних штатах, при этом выступая в других.

В соцсети X в августе даже появился аккаунт @KamalaHQLies, отслеживающий некорректные посты избирательной кампании Харрис. Неизвестно, кто его ведет, однако на него подписались уже более 268 тысяч пользователей. У официального аккаунта кампании Харрис @KamalaHQ в соцсети X 1.3 миллиона подписчиков.

Ранее Камала Харрис заявила, что необходимо провести еще одни дебаты кандидатов на президентский пост. Перед этим Трамп отказался от очередного раунда дебатов с Харрис, подчеркнув, что, согласно опросам, он одержал победу в первой встрече. Кандидат от Республиканской партии посоветовал «сосредоточиться на том, что ей следовало делать в течение последнего почти четырехлетнего периода», и заявил, что третьего раунда дебатов не будет.

Дебаты Трампа и Харрис прошли 10 сентября. Бывший американский лидер оценил прошедшие теледебаты как «лучшие за всю его политическую карьеру».