Назван кандидат на пост главы объединенной Федерации гимнастики России

Главу РЖД Белозерова выдвинули на пост главы Федерации гимнастики России

Генерального директора компании «РЖД» Олега Белозерова выдвинули на пост главы объединенной Федерации гимнастики России. Об этом РИА Новости сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

Дегтярев заявил, что работал вместе с главой «РЖД» Белозеровым на проекте по модернизации Восточного полигона железных дорог. «Знаю его как опытного управленца и неравнодушного к спорту человека», — подчеркнул он.

13 сентября глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы новой объединенной федерации по гимнастическим видам спорта. Винер подчеркнула, что является линейным тренером.

Ранее министерство спорта подтвердило создание единой федерации гимнастики России. В нее войдут пять федераций по гимнастическим видам — художественной, спортивной, акробатической, прыжков на батуте и аэробики.