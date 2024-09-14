В больнице Петербурга загорелся компьютерный томограф

В больнице Петербурга в Колпинском районе загорелся компьютерный томограф

В больнице Санкт-Петербурга в Колпинском районе загорелся компьютерный томограф. Об этом сообщает региональное отделение МЧС в своем канале в Telegram.

«В здании больницы размером 160 на 20 метров происходило горение компьютерного томографа на площади 1 квадратный метр. В 12:50 пожар ликвидирован», — отмечается в заявлении ведомства.

Возгорание произошло на Павловской улице, в доме 16 в Колпино. О пострадавших не сообщается. Воспламенившуюся технику тушили 40 специалистов.

10 сентября в Санкт-Петербурге на Крестовском острове произошел мощный пожар в здании спорткомплекса Sport Palace. Известно, что здание на момент ЧП находилось на ремонте. После возгорания от строения остался только каркас. Также известно, что было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества путем поджога. При этом причина пожара до сих пор не установлена.