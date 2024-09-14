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22:47, 14 сентября 2024Россия

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Гусев призвал местных жителей сохранять спокойствие. Он подчеркнул, что силы ПВО наготове. «Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — добавил глава региона.

В ночь на 13 сентября украинские войска выпустили по российской территории 20 беспилотников. Атака была совершена на Брянскую область, под ударом также оказались Белгородская, Калужская, Курская, Орловская и Смоленская области.

Также в ночь на 11 сентября ВСУ пытались ударить по Курской и Белгородской областях. Там силы ПВО сбили по два беспилотника.

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      Марина Совина
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