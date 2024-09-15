Заварзин назвал эмоциональным заявление Алаудинова про бойцов «Ахмата» в плену

В Госдуме отреагировали на отказ командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова помогать чеченским бойцам, которые добровольно сдались в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ). Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин назвал это решение эмоциональным.

«Это эмоционально все сказано. Все чеченские бойцы там (в зоне проведения специальной военной операции — прим. «Ленты.ру») хорошо воюют. Они относятся к этому, когда в плен сдаются, неоднозначно, мягко сказать. Поэтому это эмоциональное заявление», — высказался Заварзин.

По его мнению, сначала необходимо разобраться, как именно и по какой причине бойцы сдались в плен. Такие случаи бывают, добавил депутат, и только на днях произошел обмен более ста человек. «Поэтому все это успокоится. Я думаю, все будет нормально», — заключил он.

Виктор Заварзин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» отказался вызволять бойцов из плена ВСУ

Генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале высказался по поводу чеченских бойцов, которые добровольно сдались в украинский плен. Он заявил, что не собирается им помогать, и объяснил свою позицию.

«Я не считаю, что вы заслуживаете даже жизни, потому что меня удивляет, как вы собираетесь после того, как вы подняли лапы и сдались, как девочки, в плен, как вы собираетесь вообще жить?» — возмутился генерал-майор.

Апти Алаудинов. Фото: Александр Река/ТАСС

Он признался, что пришел в ярость из-за опубликованных видеороликов, на которых бойцы ВСУ дают российским пленным позвонить родным в Чечню. И те, в свою очередь, просят родных обратиться к Апти Алаудинову, потому что «он знает, как их обменять».

В ответ на это Алаудинов подчеркнул, что разделяет сдавшихся без боя добровольно и против своей воли. По его мнению, для чеченца сдаться в плен — это позор, который можно смыть только кровью, и он никак не уважает экс-бойцов «Ахмата», которые добровольно сдались противнику. Он также добавил, что пленные заблуждаются, если думают, что он «стал бы ходатайствовать, или просить, или что-то делать» для вызволения их из плена.

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Ранее Алаудинов сообщил, что чеченские бойцы добровольно сдались в украинский плен в ходе боев в Курской области. Для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен, подчеркнул генерал-майор.

«Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец», — заявил Алаудинов. Он отметил, что уже знает имена и фамилии тех, кто добровольно стал пленником ВСУ.