В США оценили шансы Трампа стать президентом

Вэнс: Трампу будет сложно выиграть на выборах без победы в Северной Каролине

Кандидату в президенты США Дональду Трампу будет очень сложно выиграть на выборах в ноябре, если он не обеспечит себе победу в штате Северная Каролина. Об этом заявил его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс, пишет NBC News.

Вэнс оценил шансы на победу бывшего американского лидера в Северной Каролине как «очень хорошие». Он считает, что Трамп может проиграть в штате лишь в случае плохой явки.

Ранее Вэнс заявил, что привлекательность Трампа объясняется тем, что он умеет импровизировать во время своих выступлений. Также он добавил, что в своих речах бывший американский лидер посвящает «90 процентов времени политике» и тому, как он будет реализовывать свои планы в случае победы на предстоящих президентских выборах в США.

В августе Вэнс также заявил, что вице-президент США Камала Харрис не сможет противостоять президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.