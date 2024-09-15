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22:12, 15 сентября 2024Спорт

Валуев одной фразой отреагировал на угрозу отстранения сборной Англии от Евро-2028

Валуев назвал угрозу отстранения сборной Англии от Евро внутренними разборками

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев отреагировал на угрозу отстранения сборной Англии по футболу от домашнего чемпионата Европы 2028 года из-за нового законопроекта. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Валуев назвал ситуацию внутренними разборками.

Ранее стало известно, что сборная Англии оказалась под угрозой отстранения от чемпионата Европы-2028 из-за законопроекта о новом надзорном органе в футболе. Предполагается, что он будет отвечать за предотвращение участия богатых клубов в новых лигах и защиту команд от финансовых ошибок.

Отмечается, что в случае принятия законопроекта Великобритания рискует попасть под санкции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В их числе — исключение национальной федерации из УЕФА. При таком сценарии сборная Англии не сможет принять участие в крупных международных турнирах — чемпионате мира 2026 года и Евро-2028, а клубы будут отстранены от еврокубков.

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      Анастасия Борисова
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