Валуев одной фразой отреагировал на угрозу отстранения сборной Англии от Евро-2028

Валуев назвал угрозу отстранения сборной Англии от Евро внутренними разборками

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев отреагировал на угрозу отстранения сборной Англии по футболу от домашнего чемпионата Европы 2028 года из-за нового законопроекта. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Валуев назвал ситуацию внутренними разборками.

Ранее стало известно, что сборная Англии оказалась под угрозой отстранения от чемпионата Европы-2028 из-за законопроекта о новом надзорном органе в футболе. Предполагается, что он будет отвечать за предотвращение участия богатых клубов в новых лигах и защиту команд от финансовых ошибок.

Отмечается, что в случае принятия законопроекта Великобритания рискует попасть под санкции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В их числе — исключение национальной федерации из УЕФА. При таком сценарии сборная Англии не сможет принять участие в крупных международных турнирах — чемпионате мира 2026 года и Евро-2028, а клубы будут отстранены от еврокубков.