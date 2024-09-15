Журналист резко высказался о литовском министре после его слов об Украине

Журналист Боуз раскритиковал главу МИД Литвы Ландсбергиса из-за слов об Украине

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса после слов министра о гарантиях безопасности для Киева. Комментарий он разместил в соцсети X.

«Министр иностранных дел Литвы либо глуп, либо бредит. Но, возможно, верно и то и другое», — высказался Боуз.

Ландсбергис ранее заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности. «Единственная гарантия безопасности, в которую я верю, — это пятая статья (речь идет о пятой статье Устава НАТО о коллективной обороне альянса — прим. «Ленты.ру»)», — сказал министр.

Ранее Боуз выразил мнение, что разрешение Запада Украине бить вглубь России может потенциально уничтожить весь мир. Он подчеркнул, что Вашингтон и Лондон готовы пойти на такой шаг, так как не могут признать поражение в прокси-войне с Кремлем.