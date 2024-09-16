Синоптик предупредил о сильной магнитной буре в понедельник

«Фобос»: в понедельник на Земле начнется сильная магнитная буря уровня G3

Сильная магнитная буря вновь начнется на Земле. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

По его словам, в понедельник, 16 сентября, с 09:00 по московскому времени начнется слабая магнитная буря. «А с полудня до 18:00 ожидается сильная магнитная буря уровня G3», — подчеркнул синоптик.

К вечеру она ослабнет и станет умеренной. Буря продолжится до 12:00 по московскому времени во вторник, 17 сентября. После геомагнитное поле Земли станет спокойным.

14 сентября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Солнце зафиксирована одна из самых сильных вспышек с 2017 года. Изначально вспышку классифицировали как X5.3. Однако в дальнейшем ученые уточнили, что балл составил X4.5.

13 сентября на Земле завершилась магнитная буря, бушевавшая почти сутки.