В России ответили на планы Зеленского лишить россиян комфортной жизни

Депутат Журова удивилась планам Зеленского лишить россиян комфортной жизни

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах Киева лишить россиян комфортной жизни. В беседе с «Лентой.ру» депутат удивилась словам украинского лидера, подчеркнув, что у Киева не получится реализовать подобные планы.

Ранее Зеленский намекнул, что Киев хочет оставить россиян без комфортной жизни. Украинский лидер выразил мнение, что если жители России окажутся без комфортных условий, в частности, без электроэнергии и если они будут пребывать в опасности, то станут оказывать давление на президента страны Владимира Путина.

«Он, видимо, борется с мирными жителями — интересная цель для президента, которую он еще и публично озвучивает. Это поражает. Он все равно этого не добьется: можно сколько угодно это говорить, но этого не будет», — ответила Журова.

До этого украинский лидер в беседе также назвал целью нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область перемещение российских войск. При этом он назвал атаку ВСУ на приграничный российский регион рискованной операцией.

Кроме того, Зеленский в разговоре с американским каналом ответил на слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о быстром завершении конфликта на Украине при условии его победы на выборах. Он счел слова Трампа предвыборными обещаниями.