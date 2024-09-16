Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:18, 16 сентября 2024Россия

В России ответили на планы Зеленского лишить россиян комфортной жизни

Депутат Журова удивилась планам Зеленского лишить россиян комфортной жизни
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Russian State Duma Photo Service / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах Киева лишить россиян комфортной жизни. В беседе с «Лентой.ру» депутат удивилась словам украинского лидера, подчеркнув, что у Киева не получится реализовать подобные планы.

Ранее Зеленский намекнул, что Киев хочет оставить россиян без комфортной жизни. Украинский лидер выразил мнение, что если жители России окажутся без комфортных условий, в частности, без электроэнергии и если они будут пребывать в опасности, то станут оказывать давление на президента страны Владимира Путина.

«Он, видимо, борется с мирными жителями — интересная цель для президента, которую он еще и публично озвучивает. Это поражает. Он все равно этого не добьется: можно сколько угодно это говорить, но этого не будет», — ответила Журова.

До этого украинский лидер в беседе также назвал целью нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область перемещение российских войск. При этом он назвал атаку ВСУ на приграничный российский регион рискованной операцией.

Кроме того, Зеленский в разговоре с американским каналом ответил на слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о быстром завершении конфликта на Украине при условии его победы на выборах. Он счел слова Трампа предвыборными обещаниями.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Начал хаотично бить одноклассников». В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов

      Оценен объем сортировки отходов в России

      Россиянин угодил под взрывную волну во дворе Белгорода и попал на видео

      Россиянам посоветовали не покупать автомобили без нужды

      Бритни Спирс опубликовала архивное фото с обнаженной грудью

      В США рассказали о потере Киевом невосполнимых истребителей

      Стало известно о росте числа пострадавших от нападения на школу в Челябинске

      В отношении актера сериала «Король и Шут» возбудили уголовное дело

      Врачи описали состояние пострадавших при нападении ученика на одноклассников в Челябинске

      Напавший на сверстников и учителя в челябинской школе подросток нанес себе ранения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше