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15:34, 16 сентября 2024Мир

Дания дополнительно поставит Украине F-16

Глава Минобороны Поульсен: Дания дополнительно поставит Украине F-16
СюжетМинобороны

Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

Дания дополнительно поставит Украине F-16 до конца текущего года. Об этом заявил министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен, передает Jyllands-Posten.

Глава Минобороны не стал называть точное количество обещанных самолетов и даты поставки «из соображений оперативной безопасности».

Ранее Дания разрешила Украине использовать F-16 при нападении на Курскую область. Премьер-министр страны Метте Фредериксен выразила сожаление, что поставки истребителей заняли слишком много времени. На данный момент, по ее мнению, важно прекратить разговоры об ограничениях на использование Украиной западного оружия.

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      Виктория Кондратьева
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