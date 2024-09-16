Глава Минобороны Поульсен: Дания дополнительно поставит Украине F-16

Дания дополнительно поставит Украине F-16 до конца текущего года. Об этом заявил министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен, передает Jyllands-Posten.

Глава Минобороны не стал называть точное количество обещанных самолетов и даты поставки «из соображений оперативной безопасности».

Ранее Дания разрешила Украине использовать F-16 при нападении на Курскую область. Премьер-министр страны Метте Фредериксен выразила сожаление, что поставки истребителей заняли слишком много времени. На данный момент, по ее мнению, важно прекратить разговоры об ограничениях на использование Украиной западного оружия.

